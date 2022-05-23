news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 мая 2022  20:45

МФЦ Татарстана начали предоставлять еще одну услугу налоговой службы

news_top_970_100

МФЦ Татарстана начали предоставлять еще одну услугу налоговой службы. Теперь татарстанцы могут подать заявление о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«У татарстанцев появилась возможность обратиться в МФЦ для того, чтобы прекратить начисление транспортного налога в случае, если транспортное средство изъято или конфисковано. Заявление можно подать в офис МФЦ по месту жительства», – отметили в пресс-службе. 

Необходимо будет предъявить паспорт и нотариальную доверенность, если обращается представитель заявителя. Можно также предоставить документы, подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства.

В течение 30 календарных дней со дня поступления заявления из МФЦ в налоговый орган, федеральное ведомство подготовит сообщение о результатах рассмотрения заявления и направляет его заявителю по почте.

Исчисление налога в отношении принудительно изъятого транспорта прекратится с первого числа того месяца, в котором оно было изъято.

Всего МФЦ Татарстана предоставляет 24 услуги налоговой службы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100