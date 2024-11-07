МФЦ Татарстана начал выдавать справку об участии в СВО

В Многофункциональном центре Татарстана военнослужащие и добровольцы теперь могут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в бумажном виде. Документ необходим для получения мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.



«Справка через МФЦ предоставляется участникам СВО — гражданам России, а также членам семей участников СВО: детям, достигшим 14-летнего возраста; супругам, родителям; лицам, признанным фактически воспитавшими и содержавшими участника СВО, являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства; родителю несовершеннолетнего ребенка участника СВО, действующему как законный представитель», — говорится в сообщении.



Заявления на получение справки рассматриваются в течение четырех рабочих дней. В отдельных случаях, например, при пропаже без вести или частых переводах между подразделениями, рассмотрение может занять до 30 дней.

Справка будет доступна в течение 30 календарных дней после подписания документа уполномоченным должностным лицом. При этом нельзя обратиться в МФЦ за получением справки по доверенности. Услуга предоставляется только при наличии оригинала российского паспорта.

В ведомстве уточнили, что есть и другая категория заявителей, которые могут обратиться за такой справкой только в Военно-социальный центр Минобороны РФ, военные комиссариаты, воинские части. Речь идет о гражданах России, признанных воспитавшими и содержавшими участника СВО, о лицах, находящихся на иждивении участника СВО, представителях заявителя и членах семьи участника СВО в случае его гибели.

Документ также можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде.