МФЦ Татарстана начал приглашать на работу декретниц и граждан старше 50 лет

МФЦ Татарстана меняет концепцию кадрового набора – предлагает работу декретницам и гражданам старше 50 лет. Применение новых подходов к набору сотрудников связано с тем, что учреждение столкнулось с нехваткой специалистов, которая приводит к увеличению времени обслуживания посетителей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время в половине филиалов МФЦ Татарстана, всего их в республике действует 60, требуются специалисты. В Казани, например, вакансии открыты в восьми офисах из 11», – рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

В учреждении объяснили нехватку специалистов спецификой работы. МФЦ предоставляет около 300 государственных и муниципальных услуг. Его сотрудники должны уметь оперировать большим объемом профессиональной информации и работать с людьми.

По мнению Музафаровой, это решаемая проблема, если человек готов к такому роду деятельности. «Все новички проходят общее двухнедельное обучение, затем переходят на индивидуальную программу и к каждому из них прикрепляется наставник. Коммуникативным навыкам тоже обучаем в МФЦ с помощью наших психологов», – отметила она.

Акцент специально сделан на декретниц и людей предпенсионного возраста, поскольку именно им бывает сложно найти подходящую работу. При этом женщинам, находящимся в декретном отпуске, предлагают удобный график и неполный рабочий день.

«А кандидатуры людей старшего возраста с удовольствием рассмотрим, поскольку они имеют за плечами немалый опыт, дисциплинированы, ответственны и умеют правильно выстраивать коммуникацию с людьми», – пояснила директор МФЦ в РТ.

Для желающих подробнее узнать о работе в МФЦ раз в две недели проводятся ознакомительные занятия на базе «Зареченского» отдела в Казани.