МФЦ Татарстана будут работать и в выходные для подтверждения учетной записи на госуслугах

МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах. Об этом на брифинге Кабинета министров рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин.

«График работы МФЦ увеличен, они начали работу с 7.00 утра», — рассказал спикер.

В субботу МФЦ будут работать по обычному графику, в воскресенье — с 9.00 до 15.00. Айрат Хайруллин подчеркнул, что по другим вопросам (кроме вопросов, связанных с порталом госуслуг и подтверждением учетной записи) специалисты принимать клиентов не будут.

Также министр напомнил, что подтвердить учетную запись можно и самостоятельно через банковские приложения.