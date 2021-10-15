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Ру Тат
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15 октября 2021  11:07
Эвелина Киселёва

МФЦ Татарстана будут работать и в выходные для подтверждения учетной записи на госуслугах

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МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах. Об этом на брифинге Кабинета министров рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин.

«График работы МФЦ увеличен, они начали работу с 7.00 утра», — рассказал спикер.

В субботу МФЦ будут работать по обычному графику, в воскресенье — с 9.00 до 15.00. Айрат Хайруллин подчеркнул, что по другим вопросам (кроме вопросов, связанных с порталом госуслуг и подтверждением учетной записи) специалисты принимать клиентов не будут. 

Также министр напомнил, что подтвердить учетную запись можно и самостоятельно через банковские приложения.

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