МФЦ РТ начнет прием заявлений о голосовании на выборах по месту нахождения 29 января

МФЦ Татарстана 29 января начнет принимать заявления о голосовании на выборах Президента России по месту нахождения. Технология «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать на любом избирательном участке страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Избирателю необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации удобным для него способом. То есть через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений начнется 29 января и завершится 11 марта.

Кроме того, с 6 по 11 марта такие заявления можно будет подать также в любой участковой избирательной комиссии.

Рекомендуется заранее выбрать участок для голосования. Это можно сделать с помощью специального цифрового сервиса на сайте ЦИК России.

Для подачи заявления при себе нужно иметь паспорт или временное удостоверением личности, выданное органом внутренних дел РФ на период замены основного документа.

Подавшего заявление исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

«Если вы подали заявление, а позже возникла необходимость поменять выбранный избирательный участок, то сначала нужно аннулировать предыдущее заявление, а уже потом подать новое. Если заявление направлялось через портал Госуслуги, то и аннулировать его можно будет только там. В МФЦ это сделать не получится», – отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта.