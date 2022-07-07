МФЦ РТ начали оказывать новую услугу по созданию электронных дубликатов документов

Многофункциональные центры Татарстана начали оказывать новую услугу. Речь идет о создании электронных дубликатов бумажных документов, которые граждане смогут направлять в различные ведомства при подаче заявления на оказание услуг через портал «Госуслуги РФ», сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Для предоставления услуги необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Специалист переведет поданные бумажные документы в электронный вид и подтвердит их подлинность цифровой подписью. После обработки они будут направлены в личный кабинет заявителя на федеральном портале госуслуг», – отметили в пресс-службе.

Соответственно, у заявителя должен быть создан личный кабинет на портале, а учетная запись иметь уровень «подтвержденная». При этом зарегистрироваться на сайте госуслуг и подтвердить учетную запись ЕСИА можно и в МФЦ.

На данный момент в перечень, определенный постановлением Правительства России, входят 19 документов, в том числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение соцподдержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, медицинские справки и судебные решения, а также документы об образовании и квалификации, свидетельства ЗАГС, выданные за пределами РФ и их нотариально заверенные переводы, документы об инвалидности, полученные за границей.