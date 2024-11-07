МФЦ РТ начал информировать о готовности документов через соцсеть «ВКонтакте»

МФЦ Татарстана запустил сервис по информированию заявителей о готовности документов через социальную сеть «ВКонтакте». Чтобы получить сообщение, при оформлении услуги в заявлении нужно указать номер мобильного телефона, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

После завершения обработки обращения ведомством система автоматически отправит личное сообщение заявителю на его страницу «ВКонтакте», привязанную к номеру телефона. Если в течение суток в МФЦ не поступит уведомление о его доставке, сообщение будет отправлено по SMS.

«Тем, кто не имеет профиля во „ВКонтакте”, уведомления по-прежнему направляются SMS-сообщением. Однако, как показали первые четыре дня работы сервиса, его использование достаточно эффективно. За это время направлено более 4 тыс. уведомлений, 87% из них получены в социальной сети», — рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Она уточнила, что с помощью этого сервиса учреждение намерено повысить качество обслуживания, снизить нагрузку на операторов и сократить расходы на услуги связи.

Уведомления направляются по 15 видам услуг. Например, по получению российского или заграничного паспорта, СНИЛС, ИНН, замене водительского удостоверения, оформлению справки об отсутствии судимости и так далее.