МФЦ переходят на усиленный режим работы из-за роста числа желающих получить QR-код

МФЦ Татарстана переходят на усиленный режим работы из-за резкого увеличения числа граждан, желающих получить QR-коды и подтвердить учетную запись на портале Госуслуг РФ, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

«В обычное время в офисы МФЦ по всей республике обращались 15 тыс. человек, а только за вчерашний день эта цифра выросла до 25 тысяч. На „горячую линию“ по номеру 122 обычно поступало 4 тыс. звонков, а накануне за сутки их было 20 813», — цитирует пресс-служба слова министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина.

По информации ведомства, в ближайшее воскресенье все офисы МФЦ будут работать с 9 до 15 часов — но только по вопросам, связанным с госуслугами и подтверждением учетной записи. Также сообщается, что с завтрашнего дня в Казани начнут работу 30 волонтеров, которые будут помогать сотрудникам МФЦ решать технические вопросы и консультировать посетителей.

«Обращаем внимание, что для того чтобы подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ, необязательно посещать МФЦ. Это можно сделать не выходя из дома через мобильное приложение банка. Также гражданам необязательно обращаться в ближайший по месту жительства офис МФЦ. Сегодня наименее загруженными офисами в Казани являются МФЦ на Авангардной, на Проспекте Победы, 214 и в жилом комплексе Салават Купере», — говорится в релизе.