МФЦ объяснил причины спада обращений татарстанцев и назвал самые востребованные услуги

В офисах МФЦ Татарстана в 2022 году жителям республики оказали более 6 млн услуг. По сравнению с 2021 годом, который побил все рекорды по количеству заявителей в МФЦ, наблюдается небольшой спад обращений, отметила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства. Среди причин такой ситуации она назвала ситуацию в экономике России.

«Снижение статистики личных обращений можно объяснить как развитием цифровизации и внедрением многообразия электронных сервисов в повседневную жизнь граждан, так и экономической ситуацией в стране, когда потребность людей в оформлении различных документов частично отошла на второй план. Кроме того, на федеральном уровне официально были продлены сроки действия ряда документов, к примеру, российского паспорта, водительского удостоверения, а также введен принцип оказания некоторых социально-значимых услуг в проактивном режиме, то есть автоматически, без необходимости обращения. Поэтому отпадает необходимость в частом получении таких услуг, по сравнению с предыдущими периодами», — объяснила она.

По ее словам, самой востребованной в прошлом году по-прежнему была услуга управления Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество. Также в пятерку популярных входят услуги налоговой службы и МВД.

Кроме того, остается востребованной услуга по регистрации или подтверждению учетных данных граждан в ЕСИА для получения доступа на единый портал госуслуг. Несмотря на поступавшие в предыдущие годы многочисленные обращения в офисы «Мои документы» за этой услугой, потребность в ее получении в МФЦ в прошлом году возникла почти у 200 тыс. заявителей.