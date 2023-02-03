В Татарстане изменились сроки оформления паспортов и водительских удостоверений

Общее количество видов услуг, оказываемых в офисах МФЦ Татарстана, за прошлый год увеличилось на 35 и достигло 287. Социально-значимые услуги стали еще доступнее, сократилось время оформления некоторых документов, в том числе паспортов и водительских удостоверений, сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Дополнительно в прошлом году МФЦ стало оказывать федеральные услуги Пенсионного фонда, Налоговой службы, региональных министерств и ведомств», – сказала она.

Спикер отметила, что социально-значимые услуги оказываются людям в бесперебойном режиме. Так, для приема заявлений по новой услуге Пенсионного фонда по выплате пособия на детей от 8 до 17 лет офисы МФЦ работали без выходных в майские праздничные дни 2022 года, что позволило всем желающим семьям обратиться за поддержкой в удобное время и без очередей.

Музафарова напомнила, что с 1 июля прошлого года упростилось получение ряда самых важных документов для граждан. В связи с изменением законодательства российский паспорт теперь подразделения МВД оформляют за пять рабочих дней с момента поступления документов в отдел миграции. Раньше на это уходило до 10 дней, либо до 30 дней – для тех, кто подавал заявления не по месту жительства.

«Благодаря эффективному взаимодействию и совместной договоренности, достигнутой с Управлением ГИБДД, в первую очередь в интересах заявителей, сократился срок оказания услуги по оформлению водительских удостоверений через МФЦ. С января этого года теперь он составляет до 10 рабочих дней вместо ранее предусмотренного 15-дневного срока», – добавила директор МФЦ Татарстана.