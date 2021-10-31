МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты некоторых документов с 2022 года

В многофункциональных центрах с 1 июля следующего года можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень 19 документов и порядок их оформления постановлением утвердило Правительство России.

Россияне смогут получить электронные дубликаты военного билета; удостоверения и документов, подтверждающих право на соцподдержку; сведений о доходах, свидетельства об усыновлении, а также различных медицинских справок и судебных решений.

«Также в перечне – документы об образовании и квалификации,в том числе выданные за рубежом, свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей», – говорится в сообщении.

При оформлении дубликатов сотрудник отсканирует документ и заверит электронной цифровой подписью. В течение часа электронная версия появится в личном кабинете на портале госуслуг.

При последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину не нужно будет предоставлять оригинал документа. Кроме того, появится возможность оформить еще больше государственных и муниципальных услуг дистанционно.

Электронные дубликаты документов, а также сведения об их создании будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг.