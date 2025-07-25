Межведомственный совет по вузам и колледжам создан в Татарстане

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В Татарстане организован Межведомственный координационный совет по среднему профессиональному и высшему образованию, прогнозированию и подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Совет будет заниматься прогнозированием и координацией подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а также развитием системы профориентации и маршрутизации молодежи к татарстанским работодателям.

В частности, именно новая структура будет утверждать контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования (не позднее 30 ноября), а также по программам высшего образования за счет ассигнований бюджета РТ (не позднее 1 ноября).

Порядок проведения конкурса по распределению упомянутых выше контрольных цифр приема должен быть утвержден профильными региональными ведомствами к 1 сентября текущего, 2025 года. Составлять сводный проект общего объема контрольных цифр приема в ссузы и вузы (за республиканский счет) будет Минобрнауки РТ.

Председателем совета стала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, а ее заместителем назначен министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Обязанности секретаря совета возложены на первого заместителя министра образования и науки республики Андрея Поминова.

Стимулирование занятости населения соответствует целям национального проекта «Кадры».