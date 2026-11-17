Оперативный штаб в Республике Татарстан провел учения по пресечению теракта и устранению его организаторов в одном из торговых центров Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, в учениях участвовали ГУ МЧС России по РТ, Управление Росгвардии по РТ, МВД по РТ, УФСИН России по РТ и Республиканский центр медицины катастроф.

Целью учений была отработка взаимодействия между экстренными службами и органами власти при условно совершенном теракте.