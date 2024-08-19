Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству открылся в Казани

Анна Батуева

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Образовательный семинар «ЖКХ и городская среда: возможности развития инфраструктуры с привлечением внебюджетного финансирования» открылся сегодня в Казани в рамках VII Межрегионального форума по государственно-частному партнерству.

Более 300 экспертов из 20 регионов страны собрались в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Директор ООО «Технологии доверия» Анна Батуева рассказала участникам семинара об основах применения государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития коммунальной инфраструктуры и общественных пространств. Бывают ситуации, когда ГЧП нужно рассматривать как альтернативный механизм государственной муниципальной закупки, заметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К примеру, проще всего построить общеобразовательную школу по государственному либо по муниципальному контракту, принять ее после вода в эксплуатацию, передать на праве оперативного управления муниципальному бюджетному или автономному учреждению», – сказала Анна Батуева.

Однако не всегда на строительство школ или других объектов хватает бюджетных денег. Так, когда несколько лет назад запускалась программа «Демографическая субсидия» для строительства школ, речь шла о том, что во многих муниципалитетах на эти цели не хватает средств. Чтобы привлечь внебюджетные средства и частные компетенции, нужно было использовать механизмы государственно-частного партнерства, заключать концессионные соглашения на строительство и последующую эксплуатацию учебных заведений.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обязательства и риски при этом распределяются между сторонами», – подчеркнула Батуева.

Спикер напомнила о концессиях, которые были заключены в период с 2019 по 2020 год и потом рассматривались в судах. Во всех делах речь шла о строительстве объектов социальной инфраструктуры – Дворца молодежи, детсадах и школах.

«Во всех делах концессионные соглашения – одна из основных форм ГЧП в России – были признаны недействительными. Суд пришел к выводу, что, по сути, регион оформлял через концессионные соглашения обычную государственную закупку. Принцип распределения рисков не был соблюден, потому что все риски по этим проектам были на регионе», – пояснила Батуева.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Некоторые положения концессионных соглашений, которые были призваны недействительными, оказались скопированными из условий государственных контрактов, которые ранее размещались на сайте госзакупок.

«Когда часть положений концессии сформулирована как в государственном муниципальном контракте, ожидаемый результат, что они были признаны недействительными», – заметила спикер.

По ее словам, риски в данном случае должны распределяться между муниципалитетом региона и частной стороной. А часть капитальных затрат должна финансироваться частной стороной самостоятельно за счет собственных либо кредитных средств.

VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству проходит 19-20 августа в Казани. Во второй день его работы запланированы стратегические сессии в формате бизнес-игры с ведущими экспертами в области ГЧП. Ключевыми темами станут «Госзакупки против ГЧП», «Социальные объекты через ГЧП», «Публичная инициатива как слагаемое успешного ГЧП», «ГЧП в сфере ЖКХ», «Правовые вопросы реализации проектов ГЧП» и другие.

Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития РТ, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП. Республика входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.