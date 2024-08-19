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Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству открылся в Казани
Образовательный семинар «ЖКХ и городская среда: возможности развития инфраструктуры с привлечением внебюджетного финансирования» открылся сегодня в Казани в рамках VII Межрегионального форума по государственно-частному партнерству.
Более 300 экспертов из 20 регионов страны собрались в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Директор ООО «Технологии доверия» Анна Батуева рассказала участникам семинара об основах применения государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития коммунальной инфраструктуры и общественных пространств. Бывают ситуации, когда ГЧП нужно рассматривать как альтернативный механизм государственной муниципальной закупки, заметила она.
«К примеру, проще всего построить общеобразовательную школу по государственному либо по муниципальному контракту, принять ее после вода в эксплуатацию, передать на праве оперативного управления муниципальному бюджетному или автономному учреждению», – сказала Анна Батуева.
Однако не всегда на строительство школ или других объектов хватает бюджетных денег. Так, когда несколько лет назад запускалась программа «Демографическая субсидия» для строительства школ, речь шла о том, что во многих муниципалитетах на эти цели не хватает средств. Чтобы привлечь внебюджетные средства и частные компетенции, нужно было использовать механизмы государственно-частного партнерства, заключать концессионные соглашения на строительство и последующую эксплуатацию учебных заведений.
«Обязательства и риски при этом распределяются между сторонами», – подчеркнула Батуева.
Спикер напомнила о концессиях, которые были заключены в период с 2019 по 2020 год и потом рассматривались в судах. Во всех делах речь шла о строительстве объектов социальной инфраструктуры – Дворца молодежи, детсадах и школах.
«Во всех делах концессионные соглашения – одна из основных форм ГЧП в России – были признаны недействительными. Суд пришел к выводу, что, по сути, регион оформлял через концессионные соглашения обычную государственную закупку. Принцип распределения рисков не был соблюден, потому что все риски по этим проектам были на регионе», – пояснила Батуева.
Некоторые положения концессионных соглашений, которые были призваны недействительными, оказались скопированными из условий государственных контрактов, которые ранее размещались на сайте госзакупок.
«Когда часть положений концессии сформулирована как в государственном муниципальном контракте, ожидаемый результат, что они были признаны недействительными», – заметила спикер.
По ее словам, риски в данном случае должны распределяться между муниципалитетом региона и частной стороной. А часть капитальных затрат должна финансироваться частной стороной самостоятельно за счет собственных либо кредитных средств.
VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству проходит 19-20 августа в Казани. Во второй день его работы запланированы стратегические сессии в формате бизнес-игры с ведущими экспертами в области ГЧП. Ключевыми темами станут «Госзакупки против ГЧП», «Социальные объекты через ГЧП», «Публичная инициатива как слагаемое успешного ГЧП», «ГЧП в сфере ЖКХ», «Правовые вопросы реализации проектов ГЧП» и другие.
Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития РТ, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП. Республика входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.
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