Межрегиональный автобусный маршрут запустят из Казани в Соль-Илецк

Из Казани 23 июня откроется межрегиональный автобусный маршрут в Соль-Илецк. От автовокзала «Восточный» автобус проследует через Чистополь, Альметьевск и Оренбург, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут будет обслуживаться на автобусах туристического класса», — отметили в министерстве.

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам в 19.00 с прибытием в Соль-Илецк в 8.00. Протяженность маршрута составляет 800 километров, время в пути — десять часов.