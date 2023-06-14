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Общество 14 июня 2023 13:10

Межрегиональный автобусный маршрут запустят из Казани в Соль-Илецк

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Из Казани 23 июня откроется межрегиональный автобусный маршрут в Соль-Илецк. От автовокзала «Восточный» автобус проследует через Чистополь, Альметьевск и Оренбург, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут будет обслуживаться на автобусах туристического класса», — отметили в министерстве.

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам в 19.00 с прибытием в Соль-Илецк в 8.00. Протяженность маршрута составляет 800 километров, время в пути — десять часов.

#Транспорт #Автобусные перевозки
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