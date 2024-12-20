Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Татарстан меняет адрес нахождения

С 9 января 2025 года приём налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Татарстан будет осуществляться по новому адресу: Казань, ул. Бондаренко, д. №3 (2 этаж).

Как сообщили в пресс-службе УФНС РФ по РТ, добраться до Инспекции можно общественным транспортом: автобусы № 46, № 28, № 28а и № 60 до остановки «ул. Короленко», автобусы № 10а, № 18, № 35, № 40, № 45, № 46, и № 62 до остановки «Солнышко».

Инспекция обслуживает налогоплательщиков, которые зарегистрированы или живут в Ново-Савиновском районе Казани, а также в Арском и Атнинском районах РТ.