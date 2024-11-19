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Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Татарстан меняет адрес нахождения
С 25 ноября 2024 года приём налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 3 по РТ будет осуществляться по новому адресу: Казань, ул. 25 Октября, д.3 (Кировский район).
Как сообщает пресс-служба УФНС России по РТ, добраться до Инспекции можно общественным транспортом: автобусы № 45, № 53 и № 72 до остановки «25 октября» или «Парк имени Петрова».
Инспекция обслуживает налогоплательщиков, которые живут или зарегистрированы в Авиастроительном и Кировском районах Казани, а также Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана.
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