Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Татарстан меняет адрес нахождения

С 25 ноября 2024 года приём налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 3 по РТ будет осуществляться по новому адресу: Казань, ул. 25 Октября, д.3 (Кировский район).

Как сообщает пресс-служба УФНС России по РТ, добраться до Инспекции можно общественным транспортом: автобусы № 45, № 53 и № 72 до остановки «25 октября» или «Парк имени Петрова».

Инспекция обслуживает налогоплательщиков, которые живут или зарегистрированы в Авиастроительном и Кировском районах Казани, а также Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана.