«Межнациональное единение»: Виктор Кушко о IV-м турнире по стрельбе из лука «Туган Батыр»

Турнир по стрельбе из лука «Туган Батыр» поможет в межнациональном и межконфессиональном единении. Об этом заявил советник аппарата антитеррористической комиссии в РТ Виктор Кушко.

4-й турнир по стрельбе из лука состоялся 2 августа в Елабуге. По мнению Кушко, эти состязания носят не только соревновательный характер, но и способствуют объединению народов.

«Этот турнир носит не только соревновательный характер, но и способствует межнациональному, межрелигиозному единению. Нами созданы условия для знакомства с культурой и традициями нашего народа. Укрепление чувства патриотизма, формирование мышления, которое не приемлет терроризм и нацизм. Вызовы, которые сегодня стоят перед нами, сродни историческим событиям Средневековья», – отметил он.

Также спикер подчеркнул, что людям необходимо сплотиться для противостояния угроз и бед.

«Как нашим предкам тогда, так и нам сейчас для успешного противостояния угрозам необходимо сплотиться, поднять патриотический дух. Нам нужны высокие нравственные ценности и сознание нетерпимости в идеологии терроризма в любом ее проявлении», – продолжил советник антитеррористической комиссии РТ.