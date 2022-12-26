Межмуниципальные ресурсные центры — поддержка проектной деятельности Татарстана

Грантовая поддержка социально-ориентированных проектов, которые реализуются на территории Республики Татарстан, в 2022 году вышла на новый уровень. Сегодня смело можно говорить о том, что в каждом муниципальном районе и городе есть инициативные группы, общественные организации или НКО, реализующие важные и необходимые для населения программы.

Благодаря слаженной работе «Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО» в уходящем году в Конкурсе на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества приняли участие все муниципальные районы и города Татарстана. Такая активность в истории грантовой поддержки республики зафиксирована впервые.

По словам руководителя Республиканского ресурсного центра Зульфии Сафиной, отличительной особенностью Татарстана является то, что работа выстраивается через межмуниципальные ресурсные центры. Таких центров в республике шесть. Они находятся в Буинске, Чистополе, Кукморе, Альметьевске, Казани и Набережных Челнах. В эти центры за консультативной помощью обращаются все некоммерческие организации близлежащих районов и городов. Таким образом, организации, реализующие проекты в разных уголках республики, всегда могут получить квалифицированную помощь специалистов центра. Примечательно, что вопросы некоммерческие организации могут задавать уже на этапе формирования заявки и далее по мере прохождения всех этапов участия в конкурсе.

Межмуниципальные ресурсные центры во время приема заявок проводили семинары с выездами в различные районы республики и индивидуальные консультации для представителей НКО. Затем, после объявления победителей, провели большую работу по подписанию соглашений. Также для руководителей состоялись экспертные сессии, организована работа с Администрацией Президента РТ, Министерством экономики РТ и Общественной палатой республики.

«В 2023 году работа Республиканского ресурсного центра также будет выстраиваться по принципу взаимодействия с МРЦ, это важная составляющая развития проектной деятельности на всей территории республики», — отметила Зульфия Сафина.

Фото предоставлены Республиканским ресурсным центром.