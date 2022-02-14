Межконфессиональный турнир по хоккею «Кубок дружбы — Дуслык» в РТ станет ежегодным

Всероссийский турнир по хоккею «Кубок дружбы — Дуслык», который уже во второй раз пройдет в Татарстане, станет ежегодным. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Мы решили, что этот турнир должен не носить разовый характер, а стать традиционным и объединяющим нас всех на почве любви к спорту и дружбы между всеми конфессиями Татарстана», — заметил спикер.

На турнире будут представлены десять команд, в рядах которых сыграют священники и хазраты, а также сотрудники силовых ведомств республики.