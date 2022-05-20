Росстандарт: «Межгосударственная стандартизация — эффективный инструмент развития»

Очередная встреча представителей национальных органов по стандартизации государств — участников МГС СНГ состоялась в рамках 63-го заседания Научно-технической комиссии по стандартизации Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (НТКС МГС).

Мероприятие прошло в гибридном формате, сочетающим очный формат и режим видеоконференцсвязи. В работе заседания очно участвовали представители национальных органов по стандартизации Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Главой делегации России стал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

«Впервые НТКС проходит в гибридном формате, который совместил преимущества формата ВКС и возможность живого общения, — заявил Антон Шалаев. — В дальнейшем мы продолжим придерживаться аналогичного формата мероприятий как наиболее эффективного на сегодняшний день».

Участники встречи рассмотрели свыше 20 вопросов, связанных как с текущими моментами, так и перспективами развития стандартизации на межгосударственном уровне. В частности, были рассмотрены вопросы выполнения Программы межгосударственной стандартизации на 2022-2023 годы. В процессе дискуссии эксперты обсудили приоритетные направления работ по межгосударственной стандартизации.

«Я считаю, что в нынешних условиях межгосударственная стандартизация на пространстве СНГ — это уникальный инструмент, который мы должны использовать для развития торгово-экономического и промышленного сообщества наших стран», — отметил глава Росстандарта.

Отдельно участники встречи затронули проблемы цифровой повестки. Участники уверены, что без внедрения современных цифровых технологий невозможно обеспечить эффективную деятельность по межгосударственной стандартизации.

Перед 63-м заседанием НТКС прошло 9-е заседание Рабочей группы по организации работы межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК). Ключевой темой встречи стало повышение эффективности деятельности МТК.

«Мы достигли согласия в вопросах оценки текущей деятельности межгосударственных технических комитетов и в отношении дальнейшего совершенствования их состава, структуры и их соответствия актуальным требованиям основополагающих стандартов», — отметил Шалаев.

По словам Антона Шалаева, еще в прошлом году формат встреч рабочей группы заметно расширился. В дополнение к традиционным заседаниям проводятся семинары и другие мероприятия, собирающие многочисленную аудиторию.

Следующее, 64-е заседание НТКС состоится совместно с 10-м заседанием Рабочей группы по организации деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации осенью 2022 года.