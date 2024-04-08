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Международными связями в аппарате Казгордумы будет заведовать Арсений Карякин
Руководителем Управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казанской городской Думы стал Арсений Карякин. В новой должности его представил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.
«Мы его давно знаем. Начинал он с нами специалистом исполнительной дирекции Всемирной летней Универсиады 2013 года, большую подготовительную работу прошел с нашими коллегами, затем перешел в органы местного управления, работал на „Казанской ярмарке”», — рассказал Метшин.
Мэр также отметил, что в преддверии важных международных событий — Игр стран БРИКС и саммита БРИКС —работа управления становится еще более ответственной и значимой.
«Пожелаем успехов Арсению Андреевичу и плодотворной работы», — заключил Ильсур Метшин.
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