Международными связями в аппарате Казгордумы будет заведовать Арсений Карякин

Руководителем Управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казанской городской Думы стал Арсений Карякин. В новой должности его представил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Мы его давно знаем. Начинал он с нами специалистом исполнительной дирекции Всемирной летней Универсиады 2013 года, большую подготовительную работу прошел с нашими коллегами, затем перешел в органы местного управления, работал на „Казанской ярмарке”», — рассказал Метшин.

Мэр также отметил, что в преддверии важных международных событий — Игр стран БРИКС и саммита БРИКС —работа управления становится еще более ответственной и значимой.

«Пожелаем успехов Арсению Андреевичу и плодотворной работы», — заключил Ильсур Метшин.