Международный турнир по боевым искусствам «TATFIGHT-11» пройдет в Казани

В Казанском Спортивном комплексе «Дворец Единоборств «Ак Барс» 20 декабря состоится XI Международный турнир по боевым искусствам «TATFIGHT-11» («ТАТФАЙТ-11») и IX Торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой Пояс – Алтын Билбау».

Зрители увидят профессиональные бои по смешанному боевому единоборству ММА и кикбоксингу «GPRO» («Джи Про»).

Также в программе мероприятия – красочные показательные выступления спортивных федераций, развивающих боевые искусства, торжественное вручение высших наград Республики Татарстан в сфере единоборств лучшим спортсменам, тренерам и руководителям, творческие номера артистов эстрады и чествование ветеранов СВО.

«Ожидается очередное яркое противостояние Татарстанских бойцов и титулованных спортсменов из других регионов страны, а также зарубежных представителей профессионального спорта сферы единоборств. ММА, кикбоксинг и тайский бокс – настоящая битва характеров и противостояние профессионалов ринга и восьмиугольника! Приходите болеть за наших», – поделился с журналистом «Татар-информа» руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

Также он отметил, что в этом году рамках турнира «TATFIGHT-11» пройдет и IX Торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой Пояс – Алтын Билбау».

«Лучшие спортсмены и тренеры Республики получат высшую награду Татарстана в сфере единоборств – традиционный "Оскар в боевых искусствах": статуэтку с содержанием драгоценных металлов, почетный знак лауреата и удостоверение к нему, а также денежную премию. Событие будет посвящено Героям – защитникам Отечества разных времен и, конечно, ветеранам СВО. В числе почетных гостей ожидаются Кавалеры Ордена Мужества, Герои России, международные звезды боевых искусств», – сообщил Александр Даренков

Организаторами мероприятия выступили Международная профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ» и филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан и Союз общественных деятелей РТ, Российская лига единоборств «GPRO» («ДжиПро»), а также спортивные федерации, развивающие ММА, кикбоксинг и тайский бокс.

Фото: пресс-служба филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан