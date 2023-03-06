Бесплатные кинопремьеры пройдут в Казани к 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуриева

В Казани на площадке кинотеатра «Мир» с 23 по 27 марта международный культурный проект «Нуреевские сезоны» проведет серию бесплатных показов кинопремьер о всемирно известном танцовщике балета Рудольфе Нуриеве. Сеансы одного из трех документальных фильмов, снятых о Нуриеве в последние годы и презентуемых в столице Татарстана, будут начинаться в 16 и 19 часов. Организаторы обращают внимание, что возрастной ценз мероприятий – 12+.

«Этот год юбилейный — 17 марта исполнится 85 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева. Нашим проектом подготовлена большая культурная программа, в том числе премьеры новых документальных фильмов о Нуриеве с участием гостей, участников фильмов. В Казань мы везем три премьерных фильма: „Рудольф Нуреев. Возвращение“ — про его последний приезд в Казань. В этом фильме принимает участие все руководство театра оперы и балета Казани, включая директора, художественного руководителя Владимира Яковлева и т.д. Плюс у нас фильм про его последний танец в Будапеште (про это вообще никто не знает) — „Рудольф Нуреев. Последний танец“, а также фильм про его итальянский остров. Все они будут показаны для зрителей в Казани впервые», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь проекта «Нуреевские сезоны» Елена Мясникова.

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» существует с 2018 года. В допандемийное время, подчеркнула собеседница, помимо России, родины танцовщика, мероприятия проекта проходили также во Франции в Доме русского зарубежья, в Италии. Помимо Казани проект в этом году охватит Москву и Уфу: «Нуреевские сезоны-2023» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Татарстана и Башкортостана, Фонда культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, кинокомпании «Свой почерк» и других партнеров будут проходить в трех городах с 12 марта по 2 апреля.

Помимо показов фильмов пройдут встречи с участниками съемок, знакомыми с Рудольфом Нуриевым, его друзьями, артистами балета, создателями фильмов, а также будет организована фотовыставка. Снимки для нее, к слову, предоставил Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и частные архивы.

«Мы планируем, что в Казань приедут гости из Санкт-Петербурга. Это либо Жанна Аюпова, художественный руководитель Академии русского балета, второе лицо после Цискаридзе, либо народная артистка Габриэлла Трофимовна Комлева (советская российская балерина, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки – прим. Т-и). Либо тоже из Петербурга два друга Нуриева – Любовь Петровна Вишнякова или Леонид Петрович Романков. Они участвовали в съемках фильма „Рудольф Нуреев. Возвращение“. Пока они сверяют свои графики, надеюсь, что им удастся приехать в Казань», – анонсировала Мясникова.

В Москве, отметим, Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» откроется 14 марта в Геликон-Опере фильмом «Венеция, Карнавал, Любовь» и одноименной фотовыставкой Аричи Грациано. Фильм был снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, но много лет считался утраченным и не был включен в фильмографию Нуреева. Организаторы «Нуреевских сезонов» нашли, отреставрировали и перевели фильм на русский язык. В Казани, к слову, он уже был представлен в программе проекта прошлого года, поэтому во время предстоящих «Нуреевских сезонов» также будет показан в кинотеатре «Мир», но в ретроспективе, а не как премьера.

Мероприятия в Москве также пройдут в кинозале Третьяковской галереи, Центрах московского долголетия и в Московском доме национальностей. Большая пресс-конференция проекта с участием гостей народных артистов России, которые лично знали Рудольфа Нуреева, пройдет 10 марта в пресс-центре ТАСС.

В Уфе «Нуреевские сезоны» пройдут с 17 по 21 марта, пресс-конференция состоится 16 марта в театре оперы и балета. А в день рождения Рудольфа Нуреева, 17 марта, здесь состоится большой праздничный концерт с участием артистов балета. Кинопоказы запланированы в кинотеатре «Родина».