Международный оперный фестиваль «Казанская осень» прошел в столице Татарстана

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

30 августа, в День города и День Республики Татарстан, на площади перед Дворцом Земледельцев прошел Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», основанный в 2010 году народным артистом России и Республики Татарстан Александром Сладковским.

В этом году по его особому приглашению почётная честь открыть 13-ый по счёту фестиваль выпала Молодежному симфоническому оркестру Республики Татарстан. Маэстро сам встал за дирижёрский пульт и вместе с юными музыкантами исполнил «Вальс Цветов» из балета «Щелкунчик».

Также в исполнении МСО РТ прозвучали произведения Ф. Яруллина, Й. Гайдна, Л. Андерсона, Э. Артемьева и других композиторов. Дирижёр — Нина Шестопалова.

«„Казанская осень“ — это наш подарок городу и республике! И каждый год мы стараемся придумать что-то новое, непохожее на то, что было в предыдущем году», — говорит Александр Сладковский.

В фестивале-2023 по приглашению Маэстро для слушателей выступили заслуженная артистка России, солистка Большого театра Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и заслуженный артист Республики Северная Осетия и Алания, солист московского театра Новая опера им. Е. В. Колобова, приглашённый солист Большого театра Алексей Татаринцев (тенор). Под аккомпанемент Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением его художественного руководителя и главного дирижёра Александра Сладковского они исполнили арии и романсы известных опер («Евгений Онегин», «Алеко», «Князь Игорь», «Самсон и Далила», «Ромео и Джульетта» и других).

Ведущие концерта — Ирина Тушинцева и Руслан Закиров.