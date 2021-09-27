28 сентября в Казани торжественно стартует международный молодежный лагерь «Россия – ОИС»

Около ста представителей из России и разных стран Организации исламского сотрудничества приедут в столицу Татарстана на I Международный молодежный лагерь «Россия – ОИС». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет будут работать по четырем направлениям: волонтерство, предпринимательство, образование и культура. На протяжении недели участники сформируют единое видение взаимодействия и обозначат практические решения задач, актуальных для международного сотрудничества.

Лагерь обещает стать стартом для формирования молодежных проектных офисов (хабов) в зарубежных странах по линии сотрудничества Россия – страны ОИС.

Событие реализуется в рамках деятельности Федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – ОИС» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Федерального агентства по делам молодежи с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.