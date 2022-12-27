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Общество
27 декабря 2022  18:24
Арсений Каримов

Международный молодежный центр в Казани откроется в здании ДК Химиков

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Международный молодежный центр в Казани будет располагаться в Доме молодежи, который планируют открыть в здании ДК Химиков. Но дата открытия пока еще не определена,сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«У нас давно прорабатывается концепция большого республиканского Дома молодежи на базе ДК Химиков. Одна из ключевых его функций будет Международный молодежный центр. Мы рассчитываем, что на следующий год мы сможем перейти от формирования концепции к реализации. Сейчас идет процесс формирования документации», – заявил собеседник агентства.

Международный молодежный центр займется организацией стажировок в другие страны по разным направлениям: наука, медиа, культура и другие. Там появятся клубы ОИС, ООН и АСЕАН. 

Напомним, что решение об открытии Международного молодежного центра в Казани было принято по итогам Глобального молодежного саммита, который прошел в Казани в августе этого года.

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