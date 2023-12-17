Международный лингвистический саммит в Казани собрал более 2 тыс. человек из 20 стран

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

В Казанском федеральном университете завершился IV Казанский международный лингвистический саммит — 2023. Событие собрало свыше 2 тыс. участников из 20 стран, в том числе Франции, Хорватии, Марокко, США, Грузии, Алжира, КНР и других. Об этом сообщает Институт филологии и межкультурной коммуникации вуза.

В рамках саммита прошел ряд крупных мероприятий, в том числе Лингвометодический фестиваль «Языковые тренды и методические новации — 2023», участие в котором приняли преподаватели русского, родных и иностранных языков. В этом году событие было посвящено 80-летию со дня основания Российской академии образования и 200-летию со дня рождения педагога, общественного деятеля, основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского. Для участников были организованы методические мастерские, практикумы, семинары, мастер-классы, ярмарки методических идей и другие мероприятия.

Кроме того, прошла Международная студенческая научная конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики» («Challenges and Trends in World Linguistics»). К ней присоединились свыше 500 участников из 35 регионов России и восьми стран мира.

Третье, основное событие лингвистического саммита — Международная научная конференция «Современная лингвистика: ключ к диалогу» («Modern Linguistics as a Key to Dialogue»). На церемонии открытия перед участниками выступили советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по русскому языку Владимир Толстой, президент КФУ Рияз Минзарипов, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, руководители ведущих научных институтов Российской академии наук и ведущих университетов и ведомств России, Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Проведено три пленарных заседания, в которых приняли участие педагоги, ученые и эксперты российских вузов, около 30 секционных заседаний по 11 научным направлением. Наибольшей популярностью у гостей пользовались традиционные сессии с участием редакторов научных журналов, входящих в базы данных Scopus и Web of Science.

В завершение участники подвели итоги саммита. Они отметили интерес к событию со стороны российских и зарубежных специалистов, масштаб, с которым он проведен. Участники подчеркнули, что столь масштабное и представительное событие важно проводить ежегодно.

«Казанский международный лингвистический саммит — это замечательная инициатива Казанского университета, которая объединяет профессионалов — лингвистов, преподавателей русского и иностранных языков, литературы, татарского языка и дает возможность здесь, в гостеприимной Казани встречаться, обсуждать насущные проблемы, знакомиться, дружить, потом уезжать в свои университеты, в свои города обогащенными новыми знаниями, новыми знакомствами. Казань, действительно, стала лидером лингвистического движения», — отметил советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте РФ по русскому языку Владимир Толстой.

Как отметил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, помимо иностранных гостей, в событии приняли участие представители около 80 городов России.

«Четвертый Казанский международный лингвистический саммит приобрёл новые, очень важные, на мой взгляд, черты. В его рамках была впервые проведена Международная студенческая научная конференция „Вызовы и тренды современной лингвистики“, которая дала возможность начинающим исследователям из разных стран мира пройти строгую научную апробацию со стороны ведущих ученых-лингвистов Казанского федерального университета. Эта наша инициатива полностью себя оправдала и в будущем мы хотели бы сделать студенческую конференцию неизменной составляющей нашего саммита», — сказал он.

Организаторами и партнерами Саммита выступили Казанский (Приволжский) федеральный университет (далее — КФУ), Институт языкознания Российской академии наук, Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Центр родных языков и культур народов Российской Федерации Российской академии образования, Академия наук Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (далее — МАПРЯЛ), Ассоциация учителей русского языка и литературы Российской Федерации (далее — АУРЯЛ РФ или РОПРЯЛ), Национальная ассоциация преподавателей английского языка России.