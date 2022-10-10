Международный Красный Крест остановил работу на Украине после ракетных обстрелов

Международный комитет Красного Креста (МККК) приостанавливает деятельность на Украине. Это решение принято «по соображениям безопасности», пишет Reuters.

Тем временем власти Украины призвали своих граждан воздержаться от использования электроприборов сегодня вечером. С таким заявлением выступил замруководителя офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

«С 17.00 до 22.00 максимальная нагрузка на энергосистему. Прошу в это время выключить свет и не пользоваться электроприборами», — передают украинские СМИ его слова.

Напомним, сегодня с утра в нескольких городах Украины прогремела серия взрывов – как выяснилось, причиной стали ракетные удары Вооруженных сил России. Президент Владимир Путин назвал их ответной реакцией на теракты и преступления киевского режима, пригрозив при новых диверсиях еще более серьезными последствиями. В Минобороны РФ заявили, что все намеченные цели были достигнуты.