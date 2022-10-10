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Ру Тат
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Политика
10 октября 2022  15:21

Международный Красный Крест остановил работу на Украине после ракетных обстрелов

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Международный комитет Красного Креста (МККК) приостанавливает деятельность на Украине. Это решение принято «по соображениям безопасности», пишет Reuters.

Тем временем власти Украины призвали своих граждан воздержаться от использования электроприборов сегодня вечером. С таким заявлением выступил замруководителя офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

«С 17.00 до 22.00 максимальная нагрузка на энергосистему. Прошу в это время выключить свет и не пользоваться электроприборами», — передают украинские СМИ его слова.

Напомним, сегодня с утра в нескольких городах Украины прогремела серия взрывов – как выяснилось, причиной стали ракетные удары Вооруженных сил России. Президент Владимир Путин назвал их ответной реакцией на теракты и преступления киевского режима, пригрозив при новых диверсиях еще более серьезными последствиями. В Минобороны РФ заявили, что все намеченные цели были достигнуты.

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