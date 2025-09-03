news_header_top
Общество 3 сентября 2025 12:44

Международный конкурс «Татар кызы» пройдет 10 сентября в Оренбурге

В Оренбурге 10 сентября состоится финал международного конкурса «Татар кызы – 2025». В этом году праздник красоты, таланта и национальных традиций пройдет в 11-й раз, сообщают организаторы мероприятия.

Событие по традиции будет наполнено светом и музыкой, состоятся выступления финалисток и почетных гостей. На этот раз в роли последних выступят: Государственный ансамбль песни и танца РТ, заслуженные артисты Башкортостана Алмаз и Айдар Юнусовы, представитель альтернативной музыки Ильгиз Шайхразиев, Эльмира Мифтахова, Татьяна Ефремова-Тятюшкина и Руслан Асяев.

Вести мероприятие будут Айзиля Батырханова и Идел Кыямов. Финал «Татар кызы» примет Дворец культуры и спорта «Газовик».

