Международный конгресс археологии евразийских степей собрал в Казани ученых 10 стран

В Казани начал работу Международный конгресс археологии евразийских степей. Ведущие российские и зарубежные специалисты в течение двух дней будут обсуждать влияние народов евразийских степей на цивилизационные процессы и современную культуру, обсудят новые данные о столичных городах Золотой Орды. А также, например, вклад степных конных воинов в технологическое новшество Евразии при изготовлении холодного оружия (сабель и палашей) и систему получения, использования и утилизации продукции животного происхождения в золотоордынском городе и т.д.

Для участия в конгрессе в Казань приехали ученые из 23 регионов России и 9 зарубежных стран. Это исследователи из Азербайджана, Болгарии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Китая и Румынии.

От имени министра культуры России Ольги Любимовой участников конгресса в Академии наук Татарстана поприветствовал руководитель Управления Минкультуры России по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Глеб Петухов.

«Археология – одна из самых интересных наук. Изучение археологии помогает понять единство прошлого и настоящего, раскрывает законы исторических процессов. Конгресс объединяет представителей науки и деятелей культуры многих стран, является крупным и авторитетным международным форумом в сфере археологии. Особенно важными задачами конгресса являются воспитание молодого поколения ученых-археологов, сохранение и приумножение исторического знания, а также недопущение фальсификации отечественной и мировой истории. Уверен, что конгресс будет содействовать укреплению международного научного сотрудничества, расширению культурных связей в евразийском пространстве, а его результаты найдут воплощение на практике», – сказал Петухов.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов обратился к участникам конгресса по видеосвязи.

«Мы рады тому, что столь представительный международный форум проходит именно в Казани – столице Республики Татарстан, которая только что принимала высоких гостей со всего мира и стала на несколько дней эпицентром международной политики и дипломатии. С эпохи палеометалла обширные пространства Степи стали ключевым фактором формирования различных культур, имевших влияние на развитие всего континента. Составной частью этого процесса является зарождение и формирование тюркских, индоевропейских, угорских и других народов востока и запада.

Он отметил, что Академия наук РТ с первых дней создания сильна достижениями в сфере социо-гуманитарных наук, а древняя и средневековая история Степной Евразии – важная часть мировой культуры.

Международный конгресс археологии евразийских степей, отметим, проводится уже в шестой раз. Площадками для мероприятия ранее становились Барнаул, Владивосток, Улан-Удэ, Туркестан. Первый же конгресс проходил в Казани в 2009 году, поскольку именно столица Татарстана инициировала его создание в 2007 году. Мероприятие объединяет и координируют усилия археологов в изучении истории народов степей Евразии и сопредельных территорий.