Международный колледж сервиса Казани планирует открыть студенческий «ресторан на выезде». Об этом сообщил во время пресс-тура в образовательную организацию мастер по обучению молодых поваров колледжа Евгений Сидоренко.

«Из-за пандемии начали открываться так называемые кейтеринги. Это ресторан, который работает на выезде. Хотим создать группу, чтобы работать на выезде. Это будет студенческий ресторан на выезде, где мы будем обслуживать гостей нашего города», — рассказал преподаватель.

Сидоренко добавил, что при сложившейся эпидемиологической обстановке выездные рестораны и доставка еды становятся востребованными.

«Такой ресторан будет при колледже, — отметил он. — Есть такое направление, как фингер фуд, когда накрываются большие столы, человек может подойти и взять что-то. Сейчас это становится востребованным».

В колледже обучается около 1,1 тыс. студентов по таким направлениям, как повар, кондитер, пекарь, поварское и кондитерское дело, гостиничное дело, технология эстетических услуг, операционная деятельность в логистике, коммерция.