Международный институт менеджмента переобучит рабочих, находящихся на грани увольнения

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ подготовил программы по переобучению специалистов различных профессий в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщила ректор института Анна Палагина.

«Национальный проект „Демография“ работает в сфере нормализации рынка в условиях санкций. И у нас уже есть образовательные программы для переподготовки специалистов. Мы помогаем людям, оказавшимся под угрозой увольнения, сохраниться в профессии, переобучиться и с приобретенными навыками продолжать свой труд», — заявила спикер журналистам.

Ее слова дополнил президент московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, который заявил, что на сегодняшний день в любой профессии необходимо повышать квалификацию и одно из важнейших направлений для Торгово-промышленных палат в России на данный момент — это объединение образования и предпринимательства.

«Предприниматель дает возможность учащимся на любом уровне получать необходимые для работы навыки, потому что ему нужны высококлассные специалисты, и ТПП — это площадка которая позволяет встречаться и находить взаимные интересы для любого образования. При этом предприниматель готов вкладывать свои деньги в выращивание хороших специалистов для своего бизнеса», — подчеркнул Платонов.