Международный форум русского языка и литературы в КФУ собрал ученых из 22 стран

II Международный форум «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции» открылся в Казанском федеральном университете на базе Института филологии и межкультурной коммуникации (ИФиМК). Участие в нем принимают ученые из 22 стран мира и 81 региона Российской Федерации.

«В ходе нашего форума мы будем обсуждать, конечно же, юбилейные даты, возвращаться к истории, к истокам формирования казанского университета, к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Также будем обсуждать много вопросов, связанных с подготовкой к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстова – нашего бывшего студента, который прославился на весь мир и прославляет наш казанский университет», – рассказал профессор, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов.

В рамках форума запланировано большое количество мероприятий, в том числе Международная научно-практическая конференция «Русский язык и литература: вызовы новой реальности», Всероссийский методический семинар для молодых учителей, два круглых стола и Телемост «Россия – СНГ: межкультурный диалог».

Ключевыми спикерами станут президент международной ассоциации, а также российского общества преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой, доктор филологических наук, проректор Московского государственного университета, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку Татьяна Кортава, директор Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, президент Института культуры им. Л.Н. Толстого из Колумбии Рубен Дарио Флорес Арсила и многие другие эксперты.

Гостей форума приветствовала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она напомнила, что на этой неделе в Казани завершился Международный форум министров образования «Формируя будущее», на котором в том числе обсудили проблемы изучения русского языка.

«Хочу вас заверить, что практически все делегации, которые представляли 40 стран, говорили о том, что необходимо выработать общие стандарты преподавания и изучения русского языка. Казанская лингвистическая школа имеет плотные международные связи, и крайне важно, чтобы мы сохранили эту дружбу», – отметила Фазлеева.

Свои поздравления с открытием форума и напутственное слово участникам также передал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он отметил, что проведение форума направлено на расширение межкультурного взаимодействия и диалога, а также на укрепление международного авторитета русского языка и литературы.

«Русский язык является одним из важнейших языков международного общения в современном мире: одним из шести официальных языков Организации объединенных наций, языком значимых международных мероприятий и организаций. На нём написаны важнейшие международные документы, на нём говорят более 250-ти миллионов человек (это восьмое место среди всех языков мира)», – подчеркнул он.

Организаторами форума выступили Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Российская академия образования, Министерство образования и науки РТ, Казанский федеральный университет.