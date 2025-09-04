Международный форум потребительской кооперации в 2026 году пройдет в Татарстане

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Международный форум потребительской кооперации пройдет в Татарстане в 2026 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сегодня в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии передачи республике флага этого форума, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мы с удовольствием принимаем флаг Международного форума потребительской кооперации. Уверен, что Татарстан станет прекрасной площадкой для его проведения. Приглашаю всех принять участие в этом полезном и интересном событии», – сказал Зяббаров.

По его словам, в Татарстане эффективно действует система потребительской кооперации, благодаря которой сельчане и горожане полностью обеспечены сельхозпродукцией. По ее заготовке, а также по выпечке хлеба одним из лидеров среди региональных потребительских союзов России является Татпотребсоюз.

Передача флага прошла в рамках форума «Сильные традиции – новые возможности», который проходит в Архангельской области. В нем участвуют представители более 40 регионов России, а также Белоруссии, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Египта, Индии, Иордании, Камеруна, Кении, Нигерии, Саудовской Аравии, Туниса, Филиппин и других стран.

На форуме Татпотребсоюз представил павильон «Татарское подворье», демонстрирующий татарскую культуру и традиции. На выставке представлено более 200 наименований собственной продукции, изделия народных промыслов и сувениры.