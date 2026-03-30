Международный форум переработчиков дикоросов и производителей суперфудов пройдет в Москве

Международный форум переработчиков дикоросов и производителей суперфудов «Суперфуды – инвестиции в экономическое долголетие человека» состоится в столице России 31 марта и 1 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На проходящем в объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России форуме предполагается сделать акцент на темах культурных традиций, традиционных промыслов, кухонь народов России и мира «как основы будущего развития цивилизации».

Производители суперфудов и отраслевые партнеры из разных регионов России презентуют свои продукты и проекты в выставочном кластере шоу-рума «Международного центра продвижения дикоросов, суперфудов и органических продуктов» в Москве. У производителей появляется возможность прямого контакта с целевыми клиентами из различных сегментов. В 2025 году мировой рынок суперфудов оценивался в 205,2 млрд долларов США. Ожидается, что к 2035 году он достигнет 347,4 млрд долларов.

СПД «Национальный экоресурс» играет заметную роль в формировании новых направлений в отечественной биоэкономике, напрямую связанных с улучшением здоровья, качества и продолжительности жизни граждан. Команда

союза активно работает в программах регионального движения «За медицину здорового долголетия», созданного под кураторством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Форум традиционно пройдет в Национальном центре «Россия». По итогам события будет издан сборник научных материалов и статей с размещением в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru и индексацией в системе РИНЦ.

В итоговой резолюции форума предполагается собрать предложения ключевых смыслов развития отрасли, развития территорий России, выполнения национальных проектов, разработке, принятию и реализации целевых программ и развития международной кооперации. Ее представят Президенту и Правительству РФ, федеральным и региональным органам исполнительной и законодательной власти, представителям бизнеса и международного сообщества.