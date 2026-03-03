Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани 16–18 сентября 2026 года

Международный форум Kazan Digital Week состоится с 16 по 18 сентября в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие ежегодно проводится при поддержке Минцифры России и Правительства Татарстана.

Форум объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и государства для обсуждения вопросов формирования технологического суверенитета страны и ускоренного развития инноваций.

В программе предусмотрено несколько тематических направлений: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении и сельском хозяйстве, а также кибербезопасность, финтех, цифровая индустрия 4.0 и инновации в бизнесе.

К участию приглашаются разработчики и пользователи цифровых решений, производители программного обеспечения и высокотехнологичной продукции, заинтересованные во внедрении современных разработок.