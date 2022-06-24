Вебинар об IT-трендах в культуре предварил проведение форума Kazan Digital Week-2022

В Казани с 21 по 24 сентября будет проходить международный форум Kazan Digital Week-2022. Предваряя очную встречу разработчиков программного обеспечения, IT-специалистов, бизнесменов и представителей власти, ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева провела вебинар «Цифровые технологии в сфере культуры», став его модератором.

«Международный форум Kazan Digital Week-2022 проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан и Казанского государственного института культуры. Проведение форума доказывает растущую популярность новой регулярной площадки научного и делового сотрудничества разработчиков и пользователей цифровых технологий. Миссия Kazan Digital Week-2022 — расширение площадки, кооперация науки, бизнеса и власти — трех основных движущих сил и ресурса цифрового процесса, социально-экономического развития регионов», — подчеркнула Ахмадиева.

Направлениями форума станут в этом году интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в сфере государственного управления, цифровая индустрия 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистема «Финтех», инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сфере сельского хозяйства и сфере культуры.

«В 2021 году прошло более 150 программных мероприятий, в них были задействованы более 10 тыс. участников нашей конференции», — отметила ректор КазГИК.

С бесплатной платформой «Артефакт» познакомил слушателей участник вебинара — начальник отдела цифровой трансформации Минкультуры России Сергей Аракелов. Это один из инструментов создания единого информационного пространства: на этой платформе, пояснил он, организации культуры могут бесплатно создавать экспозиции из оцифрованных изображений экспонатов. Преимущество таких коллекций заключается в том, что они будут доступны в любой точке России независимо от ее удаленности.

«С помощью смартфона или планшета каждый сможет посетить музей. Сейчас мы нередко сталкиваемся с тем, что не все могут посетить музеи — например, приехать из Владивостока, чтобы посетить музеи Москвы. Обратившись к нам, учреждения культуры могут бесплатно зарегистрироваться и разместить свои экспонаты, создать медиагид на платформе „Артефакт“. Сейчас у нас уже более 46 тыс. экспонатов, с каждым из которых любой человек может в свободном доступе ознакомиться, в том числе с описанием, историей экспоната», — уточнил Сергей Аракелов.

На платформе «Артефакт» сейчас зарегистрированы уже около 1800 учреждений культуры, но при этом, констатировал докладчик, не все из них создали здесь свои коллекции. Некоторым это представляется трудным технически, но, заверил Аракелов, сотрудники отдела цифровой трансформации Минкультуры РФ всегда готовы бесплатно проконсультировать и помочь с организацией цифровой коллекции всем обратившимся. Для этого нужно разместить на платформе не менее 40 экспонатов. Кроме того, в «Артефакте» уже созданы около 800 гидов и 231 мультимедиагид.

«Команда модерации поможет учреждению отработать и разместить на портале свою коллекцию. Минкульт России помогает также редактировать описания экспонатов, при необходимости переводит тексты на иностранные языки», —добавил Аракелов.

По статистике, менее 1% выпускников творческих специальностей готовы к предпринимательской деятельности, констатировала Роза Ахмадиева, которая считает такой тренд одной из проблем культурной сферы. Для стимуляции их активности Правительством России, напомнила она, предложены 42 стратегические инициативы.

Однако, помимо прочего, для создания и продвижения качественного цифрового контента (рекламы, фото, видео и мультимедиа) необходим комплекс качественного профессионального оборудования, стоимость которого составляет оценочно более 20 млн рублей, что для большинства организаций неподъемно. Подобные площадки должны стать стартовыми проектами на всех этапах — от идеи до вывода продукта на рынок, уверена Ахмадиева.

Она также заметила, что потенциал сферы креативных индустрий в регионах огромен, причем важен экспорт продукции креативной экономики. Соответственно, создание отечественного уникального творческого продукта выходит на первый план, убеждена ректор КазГИК.

О проблемах и перспективах музыкально-компьютерных технологий в музыкальном образовании поведала собравшимся организатор и руководитель учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии», профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор педагогических наук Ирина Горбунова.

Ведущая задача на перспективу — создание отечественного музыкального программного обеспечения. Для этого, по ее словам, нужен разработанный цикл, который начинался бы от стартапов и заканчивался готовым продуктом.

«Мы занимаемся вторым — готовим соответствующее программное обеспечение. Это то, что невозможно создать быстро. И наши поиски простираются не только в различных регионах нашей страны, но и за рубежом. Недавно мы были в Беларуси, в Академии музыки. Ее ректор преподнесла нам в подарок огромную цифровую коллекцию звучания народных инструментов. Большой вклад вносят наши греческие и азербайджанские коллеги, есть у нас также иранская коллекция коллег-музыковедов. Это и будет основным программным инструментом, которым мы наполним продукт, о создании которого я сказала. Необходимость его создания и использования очень важна», — заверила Ирина Горбунова.

Музыкально-компьютерные технологии, по оценке эксперта, дают возможность использовать одновременно различные системы обучения. Тогда с первых дней обучения ребенок играет на музыкальном инструменте, параллельно изучает музыкальную грамоту, элементы музыкального языка и музыкальную литературу.

«Это образование отличатся от того, что было известно нам. Оно обладает функционалом, способным быстро обучить ребенка, приучить к музыкальному искусству во всех его ипостасях. Эту программу мы еще более десяти лет назад представляли нашему Президенту Владимиру Путину. Он ее тогда фактически тестировал», — уточнила некоторые моменты спикер.

Кроме того, в сентябре, сказала Ирина Горбунова, университет имени Герцена открывает новую магистерскую программу — «Цифровые технологии в музыке и саунд-дизайн».

Об аудиовизуальных и мультимедийных проектах для музеев проинформировала участников вебинара руководитель отдела маркетинга компании ГК DJSTORE из Санкт-Петербурга Татьяна Шабардина.

«Мир современного музея уже неотделим от современных технологий. Благодаря им увеличивается поток и интерес посетителей, экскурсии становятся более познавательными. Основная задача цифровых технологий — удивлять посетителей с помощью направленного звука и света. Можно создавать звуковые зоны там, где необходимо. В пределах одного помещения создавать несколько звуковых зон — озвучивать разные экспонаты в одном помещении», —объяснила Шабардина.

Одно из перспективных направлений здесь — технологии дополненной виртуальной реальности. Аудиовизуальные и мультимедиыные решения, по ее прогнозу, станут неотъемлемой частью музейного пространства, но главная проблема здесь пока — финансирование госучреждений. В Москве и Санкт-Петербурге оно ожидаемо выше.

«В регионах, надеюсь, такие же комплексы будут создаваться», — подытожила Татьяна Шабардина.

Очная встреча участников форума Kazan Digital Week-2022 будет проходить с 21 по 24 сентября в Казани.