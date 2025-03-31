Международный форум «Эффективные системы менеджмента» состоялся в Казани

Фото: пресс-служба КИУ

Представители 40 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Мали и Нигера стали участниками XII международного форума «Эффективные системы менеджмента: Качество. Биоэкономика. Кадровый и технологический суверенитет». Форум прошел на базе Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова в Казани.

В этом году форум собрал более 600 человек. Форум проходил в течение трех дней, во время которых прошли пленарные заседания, экспертные сессии, был подписан ряд соглашений с ведущими университетами России, состоялся Молодежный кампус, конкурс молодежных проектов, семинары и мастер-классы.

Фото: пресс-служба КИУ

Форум является событием международного уровня. Это инновационная межотраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития экономики в условиях глобальных вызовов современности, для развития межрегиональных и международных связей в целях достижения технологического и кадрового лидерства на примере лучших практик.

Форум охватывает основные, приоритетные направления концепции технологического развития страны и их интеграции в рамках 13 площадок, в числе которых наука и образование, промышленность и новые технологии, биоэкономика и устойчивая энергетика, цифровизация и искусственный интеллект, медицина. С 2011 года участниками мероприятия стали более 5 тыс. руководителей и специалистов предприятий и организаций, ведущих мировых научных лабораторий, представители высших учебных заведений.

«Нашему форуму 12 лет. За эти годы он стал площадкой для неформального общения ученых и экспертов-практиков, которые смогли бы поделиться своими знаниями и профессиональным опытом с молодым поколением. В рамках форума проводится открытый конкурс инновационных идей «Пространство инноваций – 2025», который собрал команды из 16 регионов России. Большой интерес вызывает хакатон «Разработка инновационного продукта», на который приехали 22 команды от разных вузов», – сообщила на открытии форума ректор КИУ Асия Тимирясова.

«Вуз поддерживает и стимулирует развитие собственных научных школ, многие из которых получили широкое признание в России и за рубежом. Научные школы университета – сплоченные коллективы высококвалифицированных сотрудников, работающих по направлению в науке, объединяющему их исследовательские интересы», – пояснила Тимирясова.

Современный университет, являясь центром образования и науки, должен быть драйвером развития страны и общества по различным направлениям, заключила ректор КИУ.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова выступила с приветственным видеообращением, в котором поблагодарила Правительство Татарстана за организацию мероприятия.

«Форум стал площадкой, на которой можно обсудить все проблемные вопросы, выработать новые направления технологического роста и развития. Объединение усилий, которое происходит во время дискуссий, является важным двигателем для создания и развития разных инициатив. Мы находимся в периоде запуска новых национальных проектов, которые дают планку развития до 2030 года. Вопросы технологического лидерства, подготовки кадров, удержания суверенитета – в актуальной повестке дня», – заметила Павлова.

Фото: пресс-служба КИУ

Участников форума поприветствовал Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Он напомнил, что в прошлом году Раисом Татарстана в республике был объявлен Год научно-технологического развития. Мероприятия продолжаются и в этом году. В регионе существенно увеличен ресурс для поддержки ученых и разрабатываемых научных проектов. За значительные успехи в подготовке кадров научно-исследовательской и инновационно-проектной деятельности по вопросам устойчивого регионального развития, управления качеством и стандартизации, внедрения управленческих и социально-педагогических инноваций, направленных на социально-экономическое и научно-технологическое развитие Республики Татарстан, почетной грамотой Академии наук РТ награжден коллектив Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова. Награду ректору КИУ Асие Тимирясовой вручил Рифкат Минниханов.

«Мы гордимся, что в нашей республике есть такие негосударственные вузы и такие ученые», – сказал Рифкат Минниханов.

На форуме с докладом выступила проректор по инновационно-проектной деятельности КИУ, директор МНИПИ производственных систем, доктор экономических наук, профессор Ирина Антонова. Она поблагодарила представителей международных организаций, министерств и ведомств Республики Татарстан и Российской Федерации, а также научно-инженерное и экспертное сообщество за поддержку форума как площадки для обсуждения актуальных вопросов эффективных систем управления, качества и устойчивого технологического развития.

Фото: пресс-служба КИУ

«Сегодняшний диалог особенно важен в условиях, когда Россия сталкивается с колоссальными вызовами, но при этом открывает новые возможности. Ответом на эти вызовы должна стать работа на опережение – создание инновационных решений и технологий, обеспечение технологического лидерства, повышение качества жизни людей и конкурентоспособности экономики», – подчеркнула Ирина Антонова. В рамках пленарной сессии ей была вручена медаль к столетию Российского Института стандартизации и Почетная грамота за значительный вклад в развитие системы стандартизации.

Международный научно-практический форум в очередной раз подтвердил свой статус одной из ключевых площадок для обмена опытом и знаниями. Он собрал множество умов России – ведущих экспертов, ученых, представителей бизнеса и власти, чтобы вместе обсуждать вызовы современности и находить пути их решения.

Наталья Рыбакова