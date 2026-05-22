Международный фестиваль «НУР» представит 3D-инсталляцию в Казани

Спасская башня в Казани станет площадкой для световой инсталляции с 29 по 31 мая в рамках международного фестиваля медиаискусства «НУР». В проекте примут участие восемь студий из России, Франции, Италии и Китая, которые представят свои работы в конкурсной программе, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники будут соревноваться между собой, а победителей определят зрители с помощью интерактивного голосования.

Исторический архитектурный объект превратят в экран для 3D-маппинга – технологии динамических световых проекций, которые визуально «оживляют» фасады зданий и превращают их в масштабные художественные полотна.

Посетить световое шоу смогут все жители и гости города. Показ будет проходить с 29 по 31 мая с 21:00 до 23:00