Международный фестиваль молодежи в 2026 году пройдет в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи в 2026 году пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Участниками фестиваля станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Кроме того, в детской программе примут участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Основными площадками фестиваля в Екатеринбурге будут кампус Уральского федерального университета, объекты которого в 2026 году открыл Президент России Владимир Путин, а также международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где пройдет основная программа события.

Фестиваль объединит участников в глобальное международное сообщество проактивной молодежи, сформированное по итогам Всемирного фестиваля молодежи 2024 года в «Сириусе». Вместе они будут обсуждать и формировать образ будущего – многополярного мира, основанного на сотрудничестве и балансе интересов.

Одним из нововведений фестиваля станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций. В Екатеринбург приедут представители креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровых технологий и IT, а также социального сектора. Для делегатов предусмотрены лекции, дискуссии и практические мастер-классы. Помимо деловой программы, участников ждут культурные, спортивные, экскурсионные и детские мероприятия.

Отдельным событием фестиваля станет Выставка достижений России, на которой представят потенциал отечественной науки, промышленности, культуры и регионов страны.

Регистрация участников открыта до 30 апреля. Дополнительный, резервный этап регистрации пройдет с 1 по 31 мая 2026 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля.

Организаторами Международного фестиваля молодежи 2026 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Свердловской области. Оператором события является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.