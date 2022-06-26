Международный фестиваль Березовского «Летние вечера в Елабуге» пройдет в июле

С 14 по 17 июля состоится IV Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе одного из организаторов проекта — Елабужского государственного музея-заповедника.

На сцену выйдут виолончелист Александр Князев, пианисты Юрий Мартынов, Евгений Стародубцев, Андрей Коробейников, Федор Орлов и Алина Пырьина, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов, саксофонист Михаил Шумаков, Владислав Муртазин (орган), Яна Иванилова (сопрано), актер, поэт и режиссер Владислав Маленко.

Среди коллективов планируется выступление Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского, Камерного оркестра Игоря Лермана, Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, Ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».

Также свое творчество зрителям представят джаз-группа Софи Окран, трио «Элегато», образцовый фольклорный ансамбль «Зернышко» из Республики Алтай. Кроме того, в фестивале примут участие юные музыканты — лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов.

Фестиваль под открытым небом проводится на Шишкинских прудах в Елабуге с 2018 года благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Худрук фестиваля — заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский.

«В прошлом году фестиваль собрал более 200 музыкантов из Бельгии, Голландии, Франции и России. Его посетило около 40 тысяч зрителей», — уточнила пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.