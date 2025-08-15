Международный этнофестиваль «Крутушка 2025» пройдет с 22 по 24 августа. Программа будет включать выступления артистов, мастер-классы, ярмарки и танцевальные баттлы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила генеральный директор ООО «Центр информационных технологий в образовании» и председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

«В этом году мы проведем фестиваль в юбилейный, 15-й раз. Традиционно он состоится в конце лета. В прошлом году фестиваль был отменен из-за строительства новых корпусов в лагере «Байтик». В этом году все готово, очень ждем гостей», – добавила она.

Концертная программа фестиваля объединит около 70 исполнителей этномузыки. Также для зрителей будет работать танцевальная площадка, обратила внимание координатор проекта, куратор научно-просветительского и этнографических направлений Дина Башкирова.

«В этом году на фестивале запланирована очень насыщенная программа. Можно будет сходить на спектакль, разучить танцы народов мира, поучаствовать в мастер-классах по традиционной кухне, а также стать зрителями на музыкальной сцене», – пояснила она.

Особенным местом на фестивале традиционно станет ярмарка. В этом году на ней соберутся более 100 мастеров, также будет организован детский ряд, заявил куратор направления «Ярмарка» Дамир Насыри.

«В этом году порядка 100 мастеров со всей России прошли отбор на наш фестиваль. Особый акцент в этом году мы сделаем на национальную одежду. Будет представлено очень много текстильных изделий. Кроме того, мы сделаем детскую ярмарку. На ней будут выставляться дети, которые делают что-то своими руками», – объяснил Насыри.

Широко будет представлена на фестивале и национальная кухня. Гостей ждет огромное количество блюд разных народов, подчеркнула куратор направления «Традиционная кухня» фестиваля Юлия Нуреева.

«Мы начнем с карельской кухни. Будет суп с лосем и калитки. Все это будет готовиться в традиционной русской печи. В субботу у нас будет рыбный день, будем варить сливочную уху с форелью, готовить леща, начиненного богатой кашей, а также испечем селигерский рыбник. Кроме того, организуем мастер-класс по татарской кухне», – перечислила она.

Будет приготовлен и ряд блюд традиционной русской кухни: щи двух видов, жаркое из цыплят с корнишонами, архангельские куличи, гороховый кисель с конопляным соком.