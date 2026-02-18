Международный день родного языка отметят в Национальной библиотеке Татарстана

Национальная библиотека Татарстана по случаю Международного дня родного языка подготовила специальную программу, направленную на сохранение, поддержку и развитие языкового и культурного разнообразия и поощрение изучения родного языка. Тематические мероприятия будут проходить 22 февраля на протяжении всего дня.

В течение всего дня в холле первого этажа любой желающий сможет принять участие в создании инсталляции «Стена языков» – мозаики из слов на языках народов мира. Здесь же будет проходить выставка «Словари мира».

В детском зале состоится встреча книжного клуба «Читашки». На этот раз участники клуба прочтут биографию писателя, этнографа и фольклориста Владимира Даля и своими руками создадут книжку для записи новых выражений.

В выставочном зале пройдет лекция «Словари для жизни. Как пользоваться» и Клуб грамотности телеведущей, актрисы озвучивания аудиокниг из Казани Екатерины Пермяковой. Вместе с организатором и ведущим казанского поэтического слэма Василем Сафаргалеевым Пермякова примет участие в публичных дебатах «Словарный батл» на тему «Интернет-слэнг – деградация или обогащение языка?»

В конференц-зале пройдут лекции «Гендерлекты, или чем различаются языки мужчин и женщин» и «Соавторство с ИИ: как не раствориться в алгоритме». Об отличиях мужской речи от женской расскажет старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин.

О взаимодействии с искусственным интеллектом поговорят доцент Института международных отношений КФУ Ольга Донецкая и ассистент кафедры контрастивной лингвистики ИФиМК КФУ Лада Алексеева.

В холле второго этажа пройдет friendly-блиц «Живой словарь» – игра-челлендж, за победу в которой участник получит статус «главного полиглота фестиваля». В подростковом зале будет работать мастерская «Голоса страны», где участники создадут коллаж – интерактивную арт-историю о дружбе и единстве народов России.

Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Международный день родного языка провозглашен ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается ежегодно 21 февраля.