Международный бизнес-стратег Джонстон приехал в Казань с лекцией для предпринимателей

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон сегодня выступает с лекцией для татарстанских предпринимателей в IT-парке им. Башира Рамеева, сообщает корреспондент «Татар-информа».

«Я хочу подать предпринимателям идею, что они сидят в самом центре четвертой экономики планеты, у них огромные возможности по сравнению с другими регионами. Татарстан – а у меня есть с чем сравнивать, потому что я езжу по всей России, от Камчатки до Калининграда, – это один из лучших, если не лучший регион для инвестиций. Как инвестиций из Татарстана во внешний мир, так и инвестиций из внешнего мира в Татарстан. Я постараюсь конкретно рассказать, о чем стоит думать предпринимателям. Буду говорить про мышление, постараюсь открыть им глаза. А после обеда дам инструментарий», – ответил Джонстон на вопрос «Татар-информа».

Как рассказала «Татар-информу» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, Гарретт Джонстон уже проводил стратегическую сессию для органов исполнительной власти Татарстана.

«В следующий раз мы его пригласили выступить перед руководством [Татарстана] на субботнем совещании. Там был Рустам Нургалиевич [Минниханов] и Премьер-министр [Алексей Песошин], в принципе, весь руководящий состав республики», – сообщила Минуллина.

По ее словам, сегодняшняя лекция в IT-парке организована по поручению Минниханова, а дата ее проведения была утверждена еще четыре месяца назад из-за плотного рабочего графика спикера.

«Это было поручение Рустама Нургалиевича сделать для предпринимателей занятие об инновациях, о технологическом суверенитете, о предпринимательском инновационном мышлении, о том, как сделать конкурентоспособные компании в мире», – добавила глава АИРа.