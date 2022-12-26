Международный арбитраж отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому»

Международный комитет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий к «Росатому». Компания намеревалась взыскать с российской госкорпорации убытки, связанные с АЭС «Ханхикиви-1», поделился директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он напомнил, что в этом году финская сторона расторгла контракт на возведение объекта.

«Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — объяснил он в беседе с «Известиями».

По его словам, сама ситуация с расторжением контракта была нелегитимной, однако ожидаемой для России.

Лихачев отметил, что Хельсинки стоит заняться строительством АЭС на собственные средства.

«Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его (проект — ред.) реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», — заявил специалист.