Общество 5 сентября 2025 19:27

Международный антифашистский форум пройдет в Москве 9-10 сентября

Международный антифашистский форум–2025, приуроченный к 80-летию Великой Победы и Международному дню памяти жертв фашизма, состоится 9-10 сентября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

Главные цели форума – предупредить мир о современных угрозах фашизма и выработать эффективные меры противодействия. Мероприятие пройдет под девизом: «Помним о прошлом – думаем о будущем».

9 сентября в рамках пленарного заседания оргкомитет представит доклад о современных проявлениях фашизма в разных странах и способах борьбы с ними. Участники обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, оказание помощи жертвам фашизма, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

Программа форума включает международную видеоконференцию с участием представителей зарубежных стран и российских вузов, которые выступят с докладами.

Участники форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Кроме того, запланирована культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда.

