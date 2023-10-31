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Международный аэропорт «Казань» купил участок земли за 23,4 млн рублей
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Международный аэропорт «Казань» завершил покупку земельного участка.
Согласно тендеру, который был опубликован на сайте госзакупок, стоимость земли составила 23,4 млн рублей.
При этом в документе нет данных о том, в каком именно месте расположен участок земли. Также не значится и его площадь.
«Закупка у единого поставщика», — значится в документе, но более ничего не уточняется.
Ответственное лицо – Курамшина А. М.
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