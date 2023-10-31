Международный аэропорт «Казань» купил участок земли за 23,4 млн рублей

Международный аэропорт «Казань» завершил покупку земельного участка.

Согласно тендеру, который был опубликован на сайте госзакупок, стоимость земли составила 23,4 млн рублей.

При этом в документе нет данных о том, в каком именно месте расположен участок земли. Также не значится и его площадь.

«Закупка у единого поставщика», — значится в документе, но более ничего не уточняется.

Ответственное лицо – Курамшина А. М.