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Руc Тат
Общество 31 октября 2023 17:56

Международный аэропорт «Казань» купил участок земли за 23,4 млн рублей

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Международный аэропорт «Казань» завершил покупку земельного участка.

Согласно тендеру, который был опубликован на сайте госзакупок, стоимость земли составила 23,4 млн рублей.

При этом в документе нет данных о том, в каком именно месте расположен участок земли. Также не значится и его площадь.

«Закупка у единого поставщика», — значится в документе, но более ничего не уточняется.

Ответственное лицо – Курамшина А. М.

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