Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая снова стал лучшим аэропортом года

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

По итогам работы в 2025 году Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал обладателем XII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2025 в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год».

Торжественная церемония награждения состоялась 4 февраля в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

«Победа в этой престижной премии свидетельствует о высоком уровне обслуживания и качества работы аэропорта "Казань". Ваш труд и преданность делу делают путешествия комфортными и безопасными для миллионов пассажиров. Это достижение является ярким подтверждением профессионализма коллектива. Пусть награда станет стимулом для дальнейшего развития и новых достижений!» – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов.

«Премия "Воздушные ворота России" – это высочайшая награда и заслуга всего нашего коллектива. По итогам 2025 года казанский аэропорт улучшил рекордный результат 2024 года по объёмам пассажирских перевозок, впервые в своей истории обслужив на прилёт и вылет 5 384 тыс. пассажиров. Было открыто несколько новых рейсов и маршрутов, среди которых регулярный рейс в столицу ОАЭ город Абу-Даби на крыльях национального авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов и нашего нового зарубежного партнёра – авиакомпании Etihad Airways. Ведётся постоянная работа над расширением сервисной линейки и модернизацией инфраструктуры. И, конечно же, в прошлом году началось строительство нового пассажирского терминала. Звание лучшего аэропорта России в такой конкурентной категории, как 2-6 миллионов обслуженных пассажиров, говорит о высокой оценке, данной аэропорту экспертным сообществом, партнёрами и пассажирами. Мы признательны за эту оценку и благодарим Оргкомитет премии», – подчеркнул генеральный директор АО «Международный аэропорт "Казань"» Сергей Романцов.