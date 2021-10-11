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11 октября 2021  10:17
Эвелина Киселёва

Международные учения начали с минуты молчания о погибших при крушении самолета в РТ

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Международные учения начали с минуты молчания о погибших при крушении самолета в РТ
Фото: Владимир Васильев

Учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Казани начали с минуты молчания. 

 

Фото: © Владимир Васильев

«Позвольте начать сегодняшнее мероприятие с трагического сообщения, вы знаете, что вчера в Татарстане произошло большое горе. Потерпел крушение самолет учебный, большое количество спортсменов-парашютистов было на борту», – отметила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. 

 

Фото: © Владимир Васильев

Шесть пострадавших сейчас в больнице, врачи борются за их здоровье. 16 человек погибли. 

 

Фото: © Владимир Васильев

Все участники международных учений почтили память погибших минутой молчания.

 

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